El Presidente repite hasta el cansancio la necesidad de aplanar la curva del coronavirus para salvar vidas; también realiza muchos gestos y comunicaciones para lograr, apelando a la unidad nacional y al consenso, que su estrategia de conducción del gobierno se siga afianzando. Pero pese a sus evidentes esfuerzos, la curva de la grieta-virus no se aplana, ya que aparecen nuevas mutaciones temáticas, que siguen contagiando a vastos sectores sociales y muchos políticos que operan para sí o para terceros, aumentando así el clima de conflictividad interna. Algunas provienen de su propio espacio y otras de la oposición cerril, que prepara acciones más fuertes en acecho a las malas situaciones que la pandemia inevitablemente traerá, vía la salud o la economía de los argentinos. Los extremos plantean debates dialécticos, sin margen para las síntesis superadoras: la vida o la economía; cuarentena indefinida o basta de cuarentena; prevalencia estatal o privada; el default o el arreglo de la deuda; Estados Unidos o China; Suecia (Boca) o Dinamarca (River). Es evidente que todas estas confrontaciones no ayudan, porque en realidad no se trata de un debate fraterno para encontrar el mejor camino hacia un destino común, sino que solo intentan mejorar sus posiciones para la etapa política post-crisis, en orden a ganar posiciones de poder o ocultando sus intereses mezquinos o subalternos. No es que no haya problemas; los hay y de sobra; la cuestión es cuál es el clima adecuado para solucionarlos.