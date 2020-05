En el interior de la Provincia se vive una situación muy particular: la mayoría de sus partidos no han presentado casos o los detectados son del comienzo de la pandemia, con al menos entre uno a dos meses de antigüedad. Sin embargo, y pese a la ejemplar conducta de los bonaerenses en seguir las premisas del gobierno, las actividades comerciales y profesionales han sido flexibilizadas a cuentagotas. Negocios que deben subsistir con un puñado de horas semanales, profesionales como abogados, contadores y escribanos que no pueden ejercer todo su potencial.