Las niñas y los niños sufren, y mucho más cuando no se les explica lo que está sucediendo. El coronavirus también modificó sus rutinas y entonces van haciendo tanteos para encontrar un nuevo equilibrio donde el rol de los adultos es fundamental para que puedan hallarlo. Es esperable que presenten alteraciones psicofísicas como intentos para construir una nueva rutina ante un mundo que se desarmó. Sus síntomas son el modo con el que pueden enviar señales de alarma para que los padres les presten atención y se den cuenta de que algo les está pasando, de que algo de lo que está pasando en el hogar y en el afuera no les cierra. Las niñas y los niños decodifican, como pueden, acordes a sus recursos internos, lo que perciben de sus adultos de crianza y del mundo que habitan. Si los padres manifiestan conductas diferentes, si están más tiempo dentro de las casas pero no precisamente felices, se conmueve la estructura de contención que necesita la niñez para desarrollar sus vidas con normalidad. Saben que algo está pasando, lo perciben, pero no terminan de comprender la dimensión de lo que sucede. Si no están informados, aumentará la incertidumbre que será traducida en ansiedades y angustias propias del miedo a lo desconocido y lo tan temido, como es la enfermedad y la muerte. De este modo seguirán enviando señales de alteraciones psicofísicas, como SOS, para mostrarles a los adultos de crianza la desorientación que padecen y poder así ser rescatados de ese malestar.