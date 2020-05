Siempre que llovió, paró. No hay mal que por bien no venga. Lo que no mata, te fortalece. Y las frases hechas podrían continuar apilándose como simbolismos de esperanza en el contexto actual. Pero lo cierto es que aunque haya luz al final del túnel, la adaptación es clave para transitar el camino de la oscuridad. Y en este sentido, refranes como “No hay tiempo que perder también se ajustan a la perfección bajo el escenario de hoy”.