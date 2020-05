Ahora bien, distinto es el caso cuando se accede a la tenencia de pesos luego de una transacción de cambio marginal (dólar libre). Esta operación presupone una acción prohibida por el régimen penal cambiario que exige tanto la intervención en la negociación de una institución autorizada como que dicha operación se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor, es decir, por los valores del denominado “dólar oficial”. Como en general quien opera en el mercado marginal lo hace en relación a tenencias de dinero no declaradas, será un caso en el que la operación comercial a la que se apliquen los pesos obtenidos presupondrá un riesgo jurídico impuesto por la justificación del origen de esos fondos que, para la AFIP, será considerado un incremento patrimonial no justificado. Lo que puede resultar paradójico es que es altamente probable que no genere una sanción ni tan siquiera una instrucción sumarial en materia de régimen penal cambiario, pues la jurisprudencia entiende que se sanciona aquella conducta que se realiza con habitualidad, lo que implica la persecución exclusiva del operador marginal (el cambista). Entonces, aunque sí ocasione el riesgo adicional de ajuste tributario aquí también fracasa el régimen penal cambiario como instrumento disuasivo general o particular de conductas ilícitas.