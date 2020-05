No debería perderse de vista que hasta hace no tantas semanas el debate en el mundo era si entrar o no a una cuarentena total. Como es sabido, algunos presidentes tomaron decisiones envueltos en un controversial letargo que puso en riesgo la salud y la vida de millones de personas. El ejemplo más cercano de esto en la región, es la irresponsabilidad del presidente brasilero, Jair Bolsonaro, quien haciéndose eco de las declaraciones de Donald Trump negó sistemáticamente los nocivos efectos de la pandemia, alentando, incluso, a que sus ciudadanos no dejasen de salir a las calles. Hoy Brasil es el segundo país en el mundo con más contagios de Covid-19, superado sólo por Estados Unidos, y el sexto país en el mundo con más muertes (más de 21 mil).