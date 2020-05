No termino de entender qué oculta el antiperonismo, porque una cosa es creer en algo y otra muy distinta, y de pobre expresión, confrontar con una identidad desde la nada misma, ya que hasta el momento quienes lo representan en sus distintas variantes no logran tener una posición nítida ni postular una idea de nación. Gobernaron con Macri y fracasaron como cada vez que lo hicieron con los golpes de Estado. Esta vez fue su primer triunfo en democracia, con esas instituciones que mencionaron llenándose la boca mientras solo generaron, como siempre, deudas y fuga de capitales. El kirchnerismo es un peronismo, a mi gusto, degradado y plagado de provocaciones; así y todo, es superior a su contrincante, el pretendido “mejor gabinete de los últimos cincuenta años”. Es que sin superar sus odios personales, los militantes del PRO parecen reiterar tan solo su impotencia de ser. Según ellos, quedarían únicamente dos partidos, el peronismo y el antiperonismo, lo que demuestra que su incapacidad para ver más lejos es francamente extraordinaria: nadie supera aquello que no logra siquiera comprender. No existe ejemplo de sociedad que conviva en el conflicto permanente y logre mejorar el nivel de vida de sus habitantes; por el contrario, la vigencia de las confrontaciones se corresponde con la degradación colectiva.