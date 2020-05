Ya sobre el fin de semana se decidió dar de baja todos los permisos de circulación a los trabajadores no esenciales. Hasta la noche de este viernes se desconoce a quiénes y con qué criterios serán otorgados los nuevos pases de circulación. No está claro cómo se tramitarán ni quién controlará su legitimidad. La ciudad no será aislada, pero será mucho más difícil entrar. Esa es la idea. Menos gente circulando entre la Ciudad y la Provincia.