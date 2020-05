“Neo” significa nuevo, y liberalismo es la doctrina política, económica y social, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del estado en la vida social y económica. Históricamente el liberalismo siempre ha sido contrario a la deuda pública por un viejo principio que fue establecido en la Carta Magna de Inglaterra, en 1215, y que posteriormente pasó a ser resumido en el lema de los colonos americanos durante la revolución de 1776 como: “No taxation without representation”. Esto es, que los impuestos solo pueden ser establecidos con el consenso de los ciudadanos representados en el Parlamento. Por ese principio la deuda pública es condenada por el liberalismo porque deberá ser pagada con los impuestos a nuestros hijos o nietos. Sobre todo, es condenada toda deuda que no sea destinada a una inversión que genere un flujo de fondos que permita pagarse a sí misma, como puede ser la utilizada para gastos corrientes. Alberto Benegas Lynch (h) suele recordarnos que este principio estaba muy arraigado en los padres del liberalismo, como Thomas Jefferson que cuando recibió un flamante ejemplar de la Constitución de los EEUU expresó que “si hubiera podido introducir un agregado hubiera sido la prohibición del gobierno de contraer deuda pública, pues eso afecta los patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobernante que contrajo la deuda”.