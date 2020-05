Esta crisis global creada por el COVID-19 ha sido un potente acelerador de tendencias y un generador de cambios impensables hasta no hace mucho tiempo. Esta situación de alguna forma ha resultado un gran democratizador, todos estamos en la misma, de esta salimos juntos. El mensaje “we are all in this together”, o “en esto estamos juntos”, se ha acuñado como si se tratase del eslogan de una poderosa marca global. Se impone un nuevo modelo, más inclusivo y colaborativo que se estaba gestando pero que ahora es una necesidad. La importancia del “propósito” (¿el para qué?), del “engagement” (compromiso) y el valor de las experiencias (ahora experiencias digitales), así como el “sharing economy” (que brinda acceso a la cosas en lugar de propiedad de las mismas) no son nuevos, pero en el presente contexto han cobrado una relevancia vital.