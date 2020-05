La grieta ha sido durante la historia argentina una constante. No debería inquietarnos. No hay ninguna posibilidad de vivir sin ella. Por el contrario, energiza y tonifica a la sociedad, obliga a pensar y reflexionar frente al desafío de una mirada diferente; se puede coincidir o converger pero también se puede perder o ganar, según sea la relación de fuerzas o la situación internacional. En el pensamiento la grieta no debería tener límites, en la política, las instituciones y las leyes fundantes.