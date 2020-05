En rigor, Joe Biden es un centrista (se autocalifica como Third Way), y no tiene una pizca de castrista o de ingenuo, pero sentirá la presión de los agentes de influencia de La Habana que ya se están moviendo hacia sus objetivos, comenzando por Patrick Leahy, veterano senador de Vermont. (Este legislador se involucró tanto con el régimen que hasta se prestó a llevar el semen de un espía cubano a Panamá para la fecundación in vitro de su esposa).