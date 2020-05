Pero el calendario electoral sigue su marcha. La coalición opositora Cambiemos no tuvo tiempo para lograr un funcionamiento institucional, con reglas y procedimientos para resolver disidencias. La pandemia cambió su agenda, apareciendo una diferencia que antes no estaba: la cercanía o no al Gobierno. Me aseguraba un constructor de esta coalición que “a diferencia de los años de cooptación K, 2005/7, esta vez no hay riesgos de fractura o fugas, pero sí una discusión dura que puede dejar heridas”. Sobrevuelan muchas hipótesis, entre ellas una alianza impensada entre Axel Kicillof y el macrismo, para esmerilar la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández.