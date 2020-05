La estrategia utilizada por Fernández para disimular los actos del kirchenrismo duro que atentan, una y otra vez, contra la justicia o avanzan sobre derechos fundamentales es siempre la misma: él no sabía y ahora está enojado. Eso fue lo que mandó a decir por miembros del gobierno a la prensa cada vez que los sectores que responden a la Vicepresidente ejercitaron las artimañas que componen la agenda básica de CFK. “Se enteró por los medios”, fue la respuesta de un funcionario frente al abandono de la condición de querellante de la Oficina Anticorrupción en la cuestión de los hoteles de la familia Kirchner. Son los mismos que dijeron que el Presidente no sabía nada y que se había enojado cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pidió oficialmente a la justicia por la libertad de Ricardo Jaime y otros presos por corrupción en la época en la que CFK ocupaba la presidencia. Así es, en cada caso, donde CFK hace lo que se le da la gana y no tiene la delicadeza de avisarle. Son las maneras perversas que tiene la Vicepresidente de recordarle, a cada momento, que él ocupa el cargo porque ella lo colocó en ese lugar. Cada vez que Fernández se enoja o asegura que no sabía o no estaba al tanto da un poco de pena y vergüenza.