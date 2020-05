Hubo un tiempo en que la política actuaba más independiente del poder económico. Luego vino esta cruel modernidad donde ambos mundos, el Estado y los negocios, terminaron hibridándose y, en rigor de verdad, las dos opciones electorales solo se diferencian por expresar distintos sectores de intereses. Las ideas y la misma política, como saber y como oficio, fueron perdiendo su lugar, dejando la prioridad de lo colectivo para depender de las urgencias de intereses privados. Entre otras cosas, cada gobierno debería transparentar cuántos empleados designa para dejar en claro una parte de sus más bajos instintos de ocupación de lo colectivo. Pero ese es solo un aspecto de la cuestión: nada define tanto esta realidad como el hecho de que se puede hablar de todo mientras no se toquen intereses, mientras no se cuestione la distribución de la riqueza. Hay políticos intocables, pero también empresarios, los que apoyan con sus avisos todos los programas y quedan al margen de la crítica porque la libertad de prensa termina donde comienza el espacio del avisador. La ley de medios soñaba con un solo dueño, el Gobierno, triste expresión del complejo de inferioridad, cuando en realidad al Gobierno no le faltaban micrófonos sino ideas, y eso no hay ley ni decreto que lo subsane. El gobierno de Macri pidió prestados millones de dólares que no se pueden encontrar en una obra, una carretera, hospitales, escuelas, industrias; subieron tarifas, amontonaron ganancias y luego pidieron prestado para poder convertir esas fortunas en moneda aceptable en los países donde sueñan ser ciudadanos.