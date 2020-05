El Rebe jasídico Najman de Braslov decía y cantaba: “Todo el mundo entero es un puente angosto. Lo importante es no tener miedo”. El mundo genera miedo. La incertidumbre, el encierro, el mañana. Lo que conocíamos hasta ayer ya no será, e incluso las incertezas de este hoy nos llenan de temores. Pero lo importante enseña el Rebe, es que estamos sobre el puente. Por más estrecho que sea, no debemos caminar con miedo, sino a pesar del miedo. El temor a la estrechez del puente es legítimo. Pero el conocernos mejor en nuestro interior, el trabajar por refinar las emanaciones del alma, alcanzar el equilibrio de las emociones y la coherencia entre el pensamiento, la voz y las manos, hará que lleguemos a la orilla que deseamos alcanzar.