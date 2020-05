Lo cierto es que el desafío de gobernar en una crisis como la que vivimos no involucra solo al líder de los ejecutivos nacionales o a sus pares provinciales y municipales, sino que todo el arco de la oposición no gobernante está siendo también interpelado y llamado a aportar lo suyo. Esta advertencia es, sin duda, importante para quienes sueñan con salir mejor posicionados y fortalecidos –en términos de imagen pública- de esta situación de crisis. Los dirigentes no deberían, en este contexto, perder de vista que los electores están evaluando atentos a quienes logran dejar de lado especulaciones y mezquindades para trabajar en equipo, a quienes son claros y transparentes en sus mensajes, expeditivos para la toma de decisiones y, sobre todo, a quienes logran un resultado efectivo a partir de sus acciones.