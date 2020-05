La culminación de la cuarentena parece no tener fecha cierta, pese a que ya se van abriendo ciertas industrias y comercios. Faltan aún los empleos públicos, la Justicia, el Congreso y muchos otros organismos públicos y privados. No está nada claro en ningún lugar del mundo cuál debería ser la estrategia óptima para enfrentar al virus. Es probable que el número de víctimas dependa de las pirámides demográficas, ya que todos confirman que el coronavirus acelera la muerte de los que ya padecen comorbilidades (enfermedades previas), entre los que se cuentan, obviamente, las personas de mayor edad. No es lo mismo poblaciones con muchos jóvenes y pocos viejos, o su inversa, al menos cuando se comparan muertes por millón de habitantes. Argentina en eso al menos está más favorecida que los países europeos. También quedó claro mundialmente que las aglomeraciones humanas en grandes urbes, o en poblaciones hacinadas por el nivel de pobreza, o la costumbre “cultural” de encerrar ancianos en los geriátricos son factores que incrementa el contagio y la velocidad en que se producen las muertes.