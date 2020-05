Creo que enfrentamos dos problemas centrales. El primero consiste en que la mayoría de los dirigentes argentinos (políticos, empresarios, sindicalistas, etc.) no valoran el trabajo intelectual. Esto se ve reflejado en los pocos recursos que se destinan a la labor. Muchos amigos académicos no pueden, a pesar de su destacada producción, vivir de su trabajo intelectual. En el mejor de los casos destinan la mayor parte de su tiempo a la enseñanza y a realizar tareas administrativas en las universidades. En el peor, migran a otro país o cambian de profesión. Este fenómeno, de más esta decir, tiene un enorme costo social.