La pregunta es, ¿cuál es el marco legal que garantiza al ciudadano que sus datos (el nuevo petróleo de siglo XXI, tal como aseguran los especialistas de todo el planeta) son tratados y resguardados de forma segura y eficiente? ¿Cuál fue el análisis o los debates pre existentes que dieron el marco para que el Estado pueda capturar datos sensibles de una persona y disponer de ellos para fines pre establecidos? Con esto no pretendemos cargar únicamente a la administración actual como responsable de esta falla grave. Por el contrario, si hoy no contamos con una agenda digital federal o un proyecto de gobierno abierto vigente es porque la comunidad política en su conjunto no se propuso seriamente implementar y sostener esta innovación en la última década ni tampoco para los próximos diez años.