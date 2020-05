Dos tercios de las pymes han solicitado ayuda de diversas maneras, y no todas lo han recibido. La destrucción de capital es de todo tipo: no es solamente menos dinero en el banco (¡pocas pymes lo tenían!) sino que se desarma el “alma” de la pyme. Su razón de ser es encontrar un producto o servicio que alguien necesite, brindarlo lo mejor que pueda y así pagar todos sus gastos: alquileres, insumos, salarios e impuestos. Hoy muchos no pueden hacerlo porque no pueden tener su actividad funcionando o algún proveedor suyo no puede entregar. Las pymes deben preservar “cómo” se hace el producto. El fondo de la cuestión es que la organización sepa hacer algo y tenga a quien venderlo…¡y cobrarlo! Las personas deben entender lo que hacen y por qué lo hacen, no se puede perder el know-how. Cambiar procesos cuesta plata y reentrenar es difícil.