La sepultura, como vemos, es mucho más que una simple medida higiénica que evita la proliferación de las pestes. Sepultar es el modo de afirmar la identidad del muerto pero también, y sobre todo, de los que quedan en este mundo. Si Antígona no sepultaba a su hermano, arriesgándose con este acto a ser muerta ella misma por los esbirros del rey, si no era capaz de cometer ese “delito sagrado”, ya no será quien era. La propia identidad de Antígona se construye también a partir de la identidad de su hermano, y la pérdida de ésta conllevará a la gradual disolución de aquella. La sepultura y el hecho mismo de sepultar a un muerto conlleva un significado existencial y pragmático, siendo uno de los gestos constitutivos de la espiritualidad humana.