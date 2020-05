El género humano se encuentra transitando uno de aquellos sucesos que marcan un hito en la historia y dejan profundas huellas en sus sociedades. La nuestra no será una excepción. En los tiempos modernos, en cualquier país con una cultura democrática y arraigada, los gobiernos frente a este tipo de crisis toman medidas excepcionales y la oposición, sin resignar su rol de contralor y crítica, acompaña estas acciones sentada a la mesa donde se toman decisiones. Un claro ejemplo de esto fue el gabinete de guerra británico en la última contienda mundial, donde el primer ministro Winston Churchill convocó a líderes tanto laboristas como conservadores para tamaño esfuerzo bélico. La idea que subyace en estos casos no es que gobierno y oposición han modificado sus ideas, creencias y valores y se transforman en algo homogéneo, sino que ante un reto de envergadura inusitada ambos deponen sus querellas cotidianas en aras de un bien superior. Por supuesto, va de suyo que es parte de la esencia de esta tregua que ninguna parte intente sacar ventajas mezquinas de la situación. El gobierno no debe excederse en sus facultades constitucionales y la oposición no debe intentar licuar el poder de quien gobierna.