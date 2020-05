En el cerebro humano hay regiones encargadas de sostener la alerta, que no debe ser confundida con la ansiedad o el pánico. Quien parece haber comprendido bien, desde un aspecto metodológico y no ha caido en la Ilusión de Conocimiento, es la administración de Angela Merkel, quien no plantea dicotomías (salud o economía), y ha conformado un gabinete de asesores compuesto por epidemiólogos, infectólogos, neurocientíficos, economistas, educadores y juristas.