¿La negociación de la deuda? Si te he visto no me acuerdo. Si bien desde la oposición venimos apoyando la misma a nivel nacional y provincial, no existe información cierta de la estrategia que se quiere seguir. El manto de hermetismo que envuelve al Poder Ejecutivo provincial es absoluto. Ausencia total de mensajes, información o proyectos que - al menos como mínimo gesto institucional - hayan llegado a la Legislatura bonaerense. Estamos dando señales que no tienen recepción. Así no se construyen los consensos.