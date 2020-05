A nivel mundial diversos estudios de opinión pública arrojan resultados claros sobre el liderazgo de sus mandatarios. Los encuestados están privilegiando a aquellos líderes que lograron tomar medidas a tiempo, que no dudaron o negaron la escala de la crisis, que privilegian la salud y que hoy están sosteniendo medidas sanitarias activas. Ahora bien, cuando se les consulta sobre si continuar o no con el aislamiento obligatorio, existe cierto consenso en afirmar la necesidad de extender la medida, pero al mismo en flexibilizarla. En otras palabras, la economía que ya se hace sentir en los bolsillos de la gente y en la actividad económica en general, no sólo de los argentinos sino en casi todo el mundo.