Por eso, no debemos confundir las discusiones: antes, durante y después de la pandemia, los defensores deben proteger los intereses de sus representados y ello incluye su vida, su salud y su integridad; los fiscales tienen a su cargo el ejercicio de la acción pública para tutelar los bienes jurídicos de la sociedad, protegidos por las leyes penales que sancionan a quienes los vulneran; y los jueces deben determinar la responsabilidad penal de quienes hubieran perjudicado algún derecho de las víctimas de delitos o algún interés del Estado, protegidos por la ley penal, así como controlar el cumplimiento de las penas impuestas y las condiciones en las que las mismas deben cumplirse. Los parlamentos son los que dictan las normas generales tanto penales, como procesales, de ejecución de pena y salubridad; y el Poder Ejecutivo es el encargado de llevar adelante las políticas públicas sanitarias y de salud pública, sin entrometerse en ninguna de las otras funciones. Esto es lo que no debemos desvirtuar; y no estoy hablando de meros “formalismos”, sino del respeto a reglas básicas del sistema republicano de gobierno; porque aún en situaciones extraordinarias como las que estamos atravesando no debemos habilitar nunca más ningún tipo de estado de excepción.