Pobreza, inseguridad, inflación, corrupción, grieta, deuda externa, excesiva presión fiscal, recesión, desinversión, estado amorfo, ambigüedad estratégica y ahora finalmente, coronavirus. Circula una frase mal atribuida a Albert Camus, "lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso”, que me he permitido reinterpretar como que “de las consecuencias se verán mejor transparentadas las causas”. Por eso ahora es más válido que nunca aquello de que “la mejor manera de resolver problemas es comenzar a reconocer que existen”. Tal vez el coronavirus tenga una finalidad práctica, la de aplacar el orgullo de toda la clase dirigente, que no reconoce casi ningún error y nos permita volver a reflexionar seriamente en orden a comenzar a reconstruir el país sobre bases más sólidas y sostenibles en el futuro.