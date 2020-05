Cada vez parece más grande el abismo entre quienes trabajan en el Estado y quienes lo hacen por su cuenta o en relación de dependencia en el sector privado; y entre quienes no trabajan y viven del estado en base a planes o subsidios. Quienes trabajan en el Estado, cobran sus sueldos regular y puntualmente. Trabajen o no. Tenemos el ejemplo reciente de la Vicepresidente de la Nación que, mientras se desataba toda esta grave crisis en el país, se encontraba en Cuba por motivos personales y no de la función; de regreso al país, otros 15 días más de cuarentena sin poder ir a trabajar por el hecho de haber estado en el exterior acompañando a su hija. Sin embargo, sus sueldos y pensiones no solo los debe haber cobrado íntegramente, sino que el Estado debió hacerse cargo de los gastos generados por los custodios de la Vicepresidente que la acompañaron en su viaje, reitero, por motivos personales. Eso es gasto público que se atiende con la recaudación de nuestros impuestos. Reducir ese gasto no es demagogia, es una acto de justicia y de equidad. Impuestos que cada vez son más gravosos y que no reconocen ni atienden la situación excepcional por la que atraviesan los contribuyentes.