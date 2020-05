Entre mis familiares no tengo a nadie que haya tenido que pasar sus últimos años de vida en una residencia. Quizás eso tenga que ver con el hecho de que cuando algún familiar de mis pacientes me pregunta qué haría si estuviera en su lugar, suelo responder: “Si mi padre, madre o abuelos estuvieran ingresados y me los pudiese llevar a mi casa por el tiempo que dure la pandemia, me los llevaría”. Sé que hay personas con un alto nivel de dependencia, que necesitan de asistencia las 24 horas del día, pero hoy la prioridad es cuidar a quienes nos cuidaron. Por eso, no está de más considerar esa opción. La prevención de un brote dentro de una residencia de larga estancia impone la reducción en lo posible del número de residentes, y también de la cantidad de trabajadores.