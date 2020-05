Otros de los problemas que se evidenció fue la no implementación eficaz de las políticas decididas por el Presidente. Por ejemplo, el IFE, con un cronograma inaplicable para el interior del país. Los centros comerciales denuncian que los establecimientos han decidido cerrar sus puertas y entregar la llave de sus negocios. Manifiestan cerrar abril con ingresos cero, o vía online vendiendo sólo dos artículos por día. Sostienen que los bancos les están dando la espalda, y que no aparecen los créditos para salarios ni subsidios. Afirman que, de no haber ayuda urgente, se vienen los cierres masivos. La CAME refleja esta realidad con números: un 94.5% de sus comercios pymes tuvieron “declives en sus ventas y no cubrieron sus costos operativos, complicando la supervivencia”.