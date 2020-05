La normativa vigente exime de responsabilidad al contratista que por causas de fuerza mayor no pueda cumplir su obligación contractual. Estas causas deben ser ajenas, inevitables e imprevisibles. Es una situación que puede darse en algunos contratos y en otros no. Y es algo que puede ser definitivo o transitorio. Ciertamente no procede la invocación abstracta sino que deberá demostrarse que no se pudo cumplir determinada obligación y la causa de ello. Y mientras dura esa causal, quedan suspendidos los plazos de cumplimiento y no se aplican multas ni sanciones. En muchos casos la fuerza mayor da derecho al contratista a rescindir el contrato sin culpa suya.