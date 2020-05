Me hago cargo de haber sido responsable de la liberación de los presos de Trelew, de haber acompañado los dos primeros viajes de Austral, y no olvido que dos de los liberados vinieron tres meses después, con dignidad, a comunicarme que volvían a participar de la lucha armada. Cámpora inició su caída cuando la guerrilla lo convenció de que las cárceles debían ser liberadas por el pueblo y no por el Congreso. Perón era un hombre de Estado, un militar de carrera que jamás hubiera aceptado esa delegación del poder a la multitud, como si no se hubieran ganado las elecciones y se dejara de asumir la responsabilidad de conducir los destinos colectivos. No imaginó que Cámpora se dejaría llevar por grupos de jóvenes irresponsables, con importantes cargos en el gobierno que, lejos de agradecer los lugares otorgados por la democracia, poco tardaron en volver a la violencia a la que concebían como un elemento transformador. Perón les había entregado una parte importante de los cargos dando por sentado que se harían responsables de ejercerlos. Cámpora había defraudado a Perón. Elegir su nombre implica optar por la inconsciencia de la violencia juvenil a la digna historia y construcción de un pueblo. Aquel error del ayer es el prólogo del extravío de hoy.