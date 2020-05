Si bien cada uno de estos casos no parece por sí mismo representar una nueva crisis que amenace con desestabilizar al Gobierno, cabe recordar un antiguo juego asiático para dimensionar los riesgos que ello entraña. En el Go, juego de estrategia cuyo objetivo es rodear al oponente y controlar la mayor cantidad de territorio posible, una pieza de más o una de menos no parece amenazante para el adversario. Sin embargo, su acumulación y posición estratégica podría eventualmente llevarlo a un punto de no retorno.