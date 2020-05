Vayamos un paso atrás. Parece difícil pensar en emociones y cómo gestionarlas -concepto tan de moda en los últimos tiempos- cuando no sabemos a ciencia cierta el impacto final que tendrá en la economía de cada hogar esta situación. Sin embargo, la agilidad emocional es la posibilidad de identificar nuestras emociones (el miedo, la tristeza, la rabia… cada una de ellas), verbalizarlas, analizarlas, dimensionarlas, para poder entender cuáles son nuestras posibilidades en función de nuestras propias historias, pensamientos y capacidades. Agilidad emocional para que la resiliencia nos permita volver, no ya al mundo que conocíamos, si no a identificar quiénes somos, con qué contamos y asumir que, aún con las nuevas restricciones, siempre nos queda un espacio para descubrir nuestra propia antifragilidad.