El Maguid de Duvno, gran Maestro Jasídico creador de historias, abre una ventana llena de creatividad a la estrategia de Hilel para alcanzar más paz y acariciar el sentimiento de amor. Cuando Hilel dice: “Eso que odias, no se lo hagas a tu amigo”, el Maguid nos llama a leerlo como: “Eso que odias, no lo hagas tu amigo”. Eso que odias en vos, ese instinto que te transforma en la persona que no deseas ser, no la traigas a la mesa. No lo transformes en amigo al justificar lo que te hace decir, o hacer. Ya lo decía Aristóteles: “Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo”. El filósofo griego seguramente leyó antes de decir su frase el Talmud hebreo, ya que enseña Ben Zoma en el Tratado de los Principios (4:1): “¿Quién es el verdadero héroe? Aquel que conquista sus propios instintos”.