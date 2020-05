Y si algo le faltaba a esta situación calamitosa, era la llegada de Covid-19. Con las noticias alarmantes que venían de China e Italia, y los primeros casos detectados en el país, el Servicio Penitenciario Federal hizo notar a las autoridades ejecutivas y judiciales el peligro que la precaria situación y la sobrepoblación de las Unidades entrañaban en caso de contagio masivo. El problema es real y serio, las personas alojadas en las cárceles están bajo la responsabilidad de las autoridades que allí las alojaron, y es bueno recordar que la mayoría de esas personas, al menos las que se encuentran alojadas en Devoto, Marcos Paz y Ezeiza, son procesados, es decir, aún no han sido condenados por cometer los delitos por los cuales están detenidos. Por su parte, el encierro no impide la posibilidad de contagio. El personal penitenciario entra y sale de las unidades, al igual que empleados y proveedores de todo tipo, y no puede descartarse que el virus ingrese en las cárceles, al igual que no puede descartarse que ingrese en los edificios privados no obstante la cuarentena obligatoria.