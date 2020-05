Quizás, en otros tantos momentos, el “bono” otorgado al personal legislativo por parte de quienes presiden las cámaras (Massa y Fernández de Kirchner) hubiera pasado desapercibido. Pero una sociedad que reclama que sus políticos se ajusten en la medida en que se lo están pidiendo a ellos -a cada comerciante, a cada profesional, a cada cuentapropista, a cada uno de los miles que salían todos los días a hacer “changas” o trabajar de manera más menos informal- mientras la clase política no da señal de tomar nota de ese reclamo, infunde en los ciudadanos un hartazgo que no encuentra mas que en las cacerolas un medio de expresión. Así las cosas, a quienes eran esenciales como médicos, fuerzas de seguridad y docentes les tiraron unas monedas, mientras quienes tienen el empleo asegurado (casi de por vida, porque el bono es para la planta permanente) les otorgan un plus por trabajo esencial (al personal “que haya cumplido funciones de manera presencial para garantizar el mínimo y esencial funcionamiento”). Aquí tenemos un problema con la definición en esta cuarentena de qué es esencial y qué no. Que funcione el Congreso y la Justicia cumpliendo con su rol en una democracia republicana, resulta esencial, pero no lo hicieron. Al personal de la salud que está en la primera línea en el frente de batalla les dieron un plus de 5 mil pesos, al personal de planta del congreso les otorgan un plus que puede llegar a 70.000 según se lo ha calculado. La clase política se aleja cada vez más. Y se cierra, enquista, se enquilosa y protege sus privilegios.