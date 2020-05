Más allá de las cuestiones de alineamientos políticos y visiones generales del mundo y sus vínculos, el principal factor a tener en cuenta en todo este entuerto es el problema del mercado brasileño. Ya hemos observado como los análisis de los acuerdos (pasó claramente en relación al de la Unión Europea) se centran en qué le vende Argentina a Europa y qué le compra, cuando en realidad el problema principal para estos temas no está allí. El problema estructural para la Argentina es y será, al menos durante muchos años, cómo defiende sus privilegios en el mercado brasileño que es el principal destino de nuestras exportaciones con números variables en torno al 30%, el casi único destino de nuestras exportaciones industriales y donde ya existen formas, caminos y el know how de nuestros empresarios para colocar sus productos.