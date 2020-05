También en esta historia de nunca acabar, existen los falsos profetas Aquellos que usan excusas, como el coronavirus, para lograr cumplir con el propósito de los libros que han escrito, que no es ni mas ni menos que los delincuentes estén en sus casas y no cumpliendo sus condenas, porque, para ellos, las cárceles no sirven para resocializarlos y mientras vivan en esas “jaulas” van a estar secuestrados por el poder político que los agobia y maltrata.