Donde no hay un Estado fuerte, los márgenes para la buena política se vuelven más estrechos y crece el terreno fértil para que los gobiernos concentren poder y debiliten a las instituciones. Que estemos en cuarentena no puede significar que pongamos nuestros ideales en pausa: no vamos a permitir que destruyan la República quebrando cada día más la división de poderes. Únicamente en el marco de la democracia y con un diálogo institucional maduro y transparente vamos a sortear esta crisis.