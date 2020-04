De la euforia de la partida, según descripciones de época, no quedaba nada, solo sombras que hacían ruido. Los ecos mutilados de las trincheras devenían en voces y gritos orientados a cambiar el mundo. La épica y la heroicidad de 1914 habían girado a frustración y bronca. Los millones de muertos, consecuencia de la mala política de aquellas naciones, no serían olvidados por los vivos. Las democracias imperfectas que los enviaron a la muerte debían ser destruidas como lo anunciaba Anatole France: ¨Los pueblos gobernados por sus hombres de acción y sus jefes militares derrotan a los pueblos gobernados por sus abogados y profesores. La democracia es el mal, la democracia es la muerte. Hay un solo modo de mejorar la democracia, destruirla". En la Argentina Leopoldo Lugones redoblaba la idea: ¨Antes de la guerra era posible, a mi entender, creer en la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad y demás ideologías del racionalismo cristiano. Después de aquel experimento no veo cómo. El jefe resulta de una necesidad vital y la fuerza es la única garantía positiva de vivir y en las razas de combate como la humana, la suprema razón es el triunfo de la fuerza. Se nace león o se nace oveja, nadie sabe por qué. Pero el que nace león se come al que nace oveja, sencillamente porque ha nacido león¨.