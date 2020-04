Convengamos que dichas medidas son de un “nivel tecnológico básico”. Pareciera que todavía no hay otras soluciones más sofisticadas al problema, aunque en algunos países se la combina en “combos” diferentes. No es difícil de entender para cualquiera que todo enclaustramiento severo tiene como efecto la falta de difusión o de dispersión o de distribución externa de un virus, pero no es una solución permanente. También es obvio que el nivel de acatamiento efectivo es diferente de un pueblo o de una cultura a otra. Hay pueblos más disciplinados que otros y también hay niveles económicos bien diferenciados, tanto entre sectores sociales internos, como entre países de mayor o de menor desarrollo relativo. Es decir, cada país tiene una realidad constituida por sistemas bastante complejos y particulares. Cada país requiere una estrategia diferente, basada en sus propias realidades objetivas.