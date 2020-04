Por otro lado muchos economistas están alertando sobre una crisis muy profunda y se sabe que las crisis económicas traen aparejados problemas graves de salud. En el contexto de la crisis política, económica y social sin precedentes del año 2002 aumentó la violencia contra las personas, los problemas de salud mental, la tasa de mortalidad infantil y los casos denunciados de HIV-SIDA y de Chagas. Un tercio de la población no pudo conseguir los medicamentos recetados, no pudo consultar al médico por una necesidad sentida y no pudo hacerse los análisis solicitados por el médico. El costo social fue muy alto, tema que no se ha investigado lo suficiente.