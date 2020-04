Si alguien cree que esta conclusión es producto de perversiones políticas o de alguna conspiración internacional, lo invito a pensar en cómo funciona esto mismo a nivel personal. Constantemente decidimos involucrarnos en actividades que ponen en riesgo nuestra vida, no porque la despreciemos, sino porque entendemos que una vida que vale la pena necesariamente involucra asumir ciertos riesgos. Más aún, no destinamos hasta el último peso disponible a proteger nuestra salud, sino que optamos por un paquete de gastos en el que la salud sin dudas ocupa un lugar importante, pero donde también hay espacio para la educación, la vivienda, la movilidad y hasta la recreación. ¿Podríamos reducir aún más los riesgos que asumimos gastando más en salud? Seguramente. Pero llegará un punto en que hacerlo nos impondrá costos que no estaremos dispuestos a aceptar, porque ello, en un mundo de recursos escasos, implicaría renunciar a otras cosas a las que no queremos renunciar.