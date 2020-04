Sobre el tema se impone una pregunta: ¿cómo estamos? Consultado el Dr. Conrado Estol, lo sintetizó en tres tópicos: a) Subconteo de la mortalidad y subconteo de infectados. En el mundo –y no es un dato menor sino altamente significativo- habría 38 mil muertes más a la contabilizadas, producto de no haber ido a la consulta oportunamente derivando en un ACV o infartos de miocardio. Y en segundo lugar, en todos los países, en los meses de febrero y marzo, cuando comenzó la pandemia, muchas personas murieron de Covid-19 y los sistemas de salud no estaban alerta sobre esta infección.