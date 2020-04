El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, nos decía: “La pandemia es una gran oportunidad porque nos obliga a repensar el municipio, para no gastar en cosas innecesarias y ocuparnos de lo esencial para servir las necesidades del pueblo”. Eso es relevante y es verdad… si no dilapidamos la oportunidad. Otra oportunidad es que la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de que llegó lo que iba a llegar: la revolución digital, el aumento de la interacción a distancia, la posibilidad de potenciarnos con más cooperación, el cambio del trabajo humano que necesita nuevas reglas que favorezcan bajar la incertidumbre de contratar a otro y que bajen costos paralelos como la litigiosidad, en un gran acuerdo con los gremios. Una tercera oportunidad es la capacitación y la educación a distancia, carreras más cortas y enfocadas a lo que se demande, flexibilidad en la elección de materias, cursos cortos, formación profesional para el trabajo, enseñar a pescar en lugar de entregar un pescado. Enorme oportunidad… si los reaccionarios del statu quo no lo impiden frustrando a millones de argentinos.