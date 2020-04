No es el confinamiento en nuestras casas, sino el aislamiento social, guardar aquella distancia que nos preserva del contagio sumado a prácticas de higiene personal, lo que ha evitado una curva de contagios más pronunciada. Si no, no se entendería que se nos permita ir al supermercado, a la farmacia o a los bancos. Por ello no debería impedirse una salida recreativa o a correr con las salvaguardas lógicas para la salud de terceros (de la mía y de mis seres queridos me ocupo yo, gracias), esto es, el distanciamiento y el tapabocas, así como mantener cerrados juegos, baños y bebederos entre otras instalaciones de uso común. Nadie está obligado a salir tampoco y si se siente más seguro en su casa no se pretende privarlo de su voluntario encierro para alivio, de paso, de nuestro deficitario sistema de salud.