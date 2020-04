Estamos frente a desafíos de tamaña entidad que me llevan a pensar que un cambio no solo es posible, sino necesario y urgente. Muchos de estos tal vez necesiten algún ajuste normativo, con la participación inevitable del Congreso Nacional, pero muchos otros no. Dependen de nosotros mismos y de nuestra conciencia de la necesidad que hay de cambiar. De ofrecer una mejor respuesta a los casos que son puestos a nuestra decisión. Son culturales. Hay un ejemplo muy visible de un aspecto de nuestro trabajo que necesitamos y nos demanda la sociedad optimizar. Se trata de un valor (entendido como “elemento” en estos tiempos de algoritmos y fórmulas) que es el del tiempo en la resolución de una cuestión sometida a la jurisdicción. Tanto en el trámite de algunos planteos sencillos como en otros más complejos, que deben transitar más instancias hasta llegar a la decisión, existen oportunidades de acortar esos caminos utilizando las herramientas tecnológicas a disposición que hoy tenemos, para poder reducir los tiempos y a la vez, darle garantías de seguridad a las partes y a la decisión misma. La utilización de audiencias virtuales para escuchar planteos de las partes, escuchar a testigos, resolver planteos incidentales donde se discutan cuestiones de puro derecho y la utilización de la firma digital son hoy algunos de los instrumentos cuya utilización a pleno no demanda más que el compromiso personal de cada uno de nosotros.