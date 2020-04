Los fundamentos del fallo no son novedosos, porque ratifican una reiterada jurisprudencia del alto tribunal en el sentido de que el control jurisdiccional no alcanza a la decisión que otros Poderes del Estado adoptan en el ámbito de la competencia que la Constitución les asigna como propia y exclusiva. Entre los muchos antecedentes de esta jurisprudencia se cita el caso “Cullen c/Llerena” de 1893, ratificada recientemente en la causa “Barrick" de 2019, en la cual se reiteró que “el Poder Judicial no puede contestar ni sobre el fondo ni sobre la forma de las deliberaciones en las que el Congreso había ejercido una atribución política”. Es esta una jurisprudencia tan reiterada y conocida, como lo es también la exigencia de que haya una controversia de derechos entre distintas partes para que proceda una acción judicial, todo lo cual ha sido ignorado por la demandante.